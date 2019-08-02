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دفع البعض منهم إلى رفع دعوى قانونية

شرطة سيؤول تبحث عن كريستيانو رونالدو بسبب الجريمة

شرطة سيؤول تبحث عن كريستيانو رونالدو بسبب الجريمة
weam.co/603775
سيؤول- الوئام:

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن شرطة مدينة سيؤول الكوريّة تتجه إلى تقديم بلاغ باستدعاء النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ للتحقيق، بسبب عدم مشاركته في المباراة الودية بين ​يوفنتوس​ ونجوم الدوري الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي.

وكانت الجماهير الكورية أعربت عن امتعاضها لعدم مشاركة رونالدو في أي دقيقة بالمباراة، على عكس ما تم الإعلان عنه من قبل الشركة المنظّمة للقاء “ذا فاستا”، ما دفع البعض منهم إلى رفع دعوى قانونية ضد الشركة للحصول على تعويض مادي.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تريد التحقيق مع رونالدو ما إذا كان هو الآخر مشاركاً فيما وصفتها “الجريمة” بحق الجماهير، بمعنى ما اذا كان يعلم مسبقاً أنه لن يشارك في المباراة.

واستبعدت الصحيفة بطبيعة الحال أن يأتي رونالدو إلى كوريا الجنوبية للتحقيق معه بهذا الشأن.

وكان يوفنتوس أوضح أن عدم مشاركة رونالدو في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 هو نتيجة شعور صاحب الـ34 عاماً بجهد بدني.

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