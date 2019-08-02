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الناقل الوطني قدم خصومات على أسعار التذاكر

الخطوط السعودية وموسم السودة يدشنان شراكتهما الاستراتيجية

الخطوط السعودية وموسم السودة يدشنان شراكتهما الاستراتيجية
weam.co/603780
جدة- الوئام:

دشنت الخطوط السعودية وموسم السودة يوم امس الخميس 29 ذو الحجة الموافق 1 أغسطس شراكتهما الاستراتيجية مع انطلاق فعاليات الموسم والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ووصلت صباح امس الخميس إلى مطار أبها الدولي رحلة الخطوط السعودية المخصصة لتدشين موسم السودة قادمة من مطار المؤسس، وتم استقبال الطائرة على أرض المطار برش المياه احتفاء بهذه المناسبة، وكان المهندس حسام الدين المدني مدير “موسم السودة” في مقدمة مستقبلي ضيوف “السعودية” على الرحلة في صالة المطار وسط أنغام العرضة الجنوبية والزهور المهداة للضيوف.

وتواصل الخطوط السعودية رعايتها وشراكاتها الاستراتيجية لمواسم السعودية ، وضمنها موسم السودة والذي يعد من أكبرالتظاهرات الثقافية والسياحية التي تحتضنها المنطقة خلال هذا العام، وذلك دور الناقل الوطني وجهوده في دعم برامج التنمية السياحية داخل الوطن والتعريف بالسياحة والثقافة السعودية.

ويبرز موسم السودة كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة لموقع السودة الفريد وطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المتميزة وتضاريسها الجبلية .

وبهذه المناسبة قدمت “السعودية”خصومات لزوار الموسم تصل إلى (20%) عبر الرمز الترويجي “ABHA19″على الرحلات والباقات من مناطق المملكة كافة لزيارة “موسم السودة” بمدينة أبها ، وذلك عند الحجز عبر موقعَي الخطوط السعودية وعطلات السعودية الإلكترونيَين .

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