نظام العمل والعمال: عدم وجود كشف حضور وانصراف يعرض أصحاب العمل للغرامات والمخالفات

الرياض- الوئام:

نشرت الجريدة الرسمية -صحيفة أم القرى- نص القرار الرسمي الخاص بالعمل بنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التفاصيل فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار رقم (178743) وتاريخ 27-9-1440هـ، على أن يتم اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات، لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

يأتي ذلك بناء على الصلاحيات المخولة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الحادية عشرة مكرر، والتاسعة والعشرون بعد المائتين، والثلاثون بعد المائتين، والحادية والثلاثون بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5-06-1436هـ. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-2-1440هـ.

ووفقا للقرار فإنه وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440هـ. وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (88478) وتاريخ 01-05-1439هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39787) وتاريخ 27-02-1440هـ بشأن التأنيث والتوطين للأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته للمستلزمات النسائية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39860) وتاريخ 27-02-1440هـ بشأن التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (803) وتاريخ 12-02-1434هـ بشأن تنظيم صرف أجور العمالة في المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقرر وزير العدل غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي لا تستخدم اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم.

كما فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر عمله الرئيسي الكشوفات والسجلات والملفات (ورقيا وإلكترونيا) ومنها: كشف بأسماء العمال، وكشف بأجورهم، وسجل بقالغرامات الموقعة عليهم، وسجل الحضور والانصراف، وسجلات الفحص الطبي للعمال، ولف لكل عامل.

وشمل قرار وزير العدل فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل.

والجداول التالية تعرض بالتفصيل المخالفات التي تستوجب الغرامات: