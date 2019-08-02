التعليقات: 0

باستثناء رضيع عمره 7 شهور

مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب بكرواتيا ثم ينتحر

مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب بكرواتيا ثم ينتحر
weam.co/603797
زغرب – وكالات – الوئام

قالت السلطات الكرواتية، صباح اليوم الجمعة، إن رجلا قتل ستة أشخاص بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب، ثم انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه.

وقتل الرجل ثلاث نساء ورجلين وطفلاً في العاشرة من عمره، ليل الخميس، فيما تُرك رضيع عمره سبعة أشهر على قيد الحياة فقط، دون أن يصاب بأي جروح في المنزل، حسبما نقلت محطة “إتش آر تي” الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.

وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه به بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، لكن الرجل قتل نفسه قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صدر قبل الفجر.

ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، حسب المصدر نفسه. ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.

روابط ذات صلة

أمم أوروبا: إسبانيا تسقط على أرض كرواتيا

أمم أوروبا: إسبانيا تسقط على أرض كرواتيا

صدامات بين مهاجرين والشرطة على حدود كرواتيا

صدامات بين مهاجرين والشرطة على حدود كرواتيا

الصحف الكرواتية: شكراً أيها الأبطال

الصحف الكرواتية: شكراً أيها الأبطال

بوجبا يختم مونديال روسيا بسجدة

بوجبا يختم مونديال روسيا بسجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>