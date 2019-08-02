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ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار

فلسطينيو غزة يستعدون لجمعة “مجزرة واد الحمص”

فلسطينيو غزة يستعدون لجمعة “مجزرة واد الحمص”
weam.co/603804
غزة – وكالات – القدس

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 69 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة، والحشد الكبير، في فعاليات اليوم التي ترفع شعار “مجزرة واد الحمص”.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، “أن مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تدخل أسبوعها التاسع والستين على التوالي، بطابعها الجماهيري ستحافظ على سلميتها وستواصل خطواتها النضالية المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948، ووقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على القطاع الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي”.

وقالت إن: “شعبنا الفلسطيني يتعرض لعملية ترانسفير وتطهير عرقي ممنهج، وعدوان صهيوأمريكي همجي متواصل، يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية، وتهجير سكانها، في ظل صمت عربي وتواطؤ دولي وغطاء مطلق من إدارة ترامب الفاشية”.

كما توجهت بالتحية لـ”جماهير شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان في الشتات الذين يواصلون حراكهم الجماهيري السلمي بشكل حضاري لمطالبة وزارة العمل اللبنانية بالتراجع عن إجراءاتها الظالمة بحق العمالة الفلسطينية،

والمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية وحقهم في حياة حرة كريمة متمسكين بحق العودة رافضين لمشاريع التوطين و التهجير”.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس (آذار) 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

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