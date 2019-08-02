موسكو: أمريكا انسحبت من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى

موسكو - وكالات - الوئام

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعلنت الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

جاء ذلك بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”.

وأعلنت موسكو، الجمعة، انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى من فترة الحرب الباردة رسميا، بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها في وقت سابق هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “في الثاني من أغسطس (آب) 2019 وبمبادرة من الجانب الأميركي؛ انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى”.