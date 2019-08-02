فلكية جدة: «هلال الحج» يزين سماء السعودية والوطن العربي… الليلة

جدة- الوئام:

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال شهر ذو الحجة يزين الأفق الغربي لقبة السماء بالسعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الجمعة 2 اغسطس 2019 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب و اصبح مرتفعا في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية ، وخلال الليالي المقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

ويوم بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة اطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

وبشكل عام فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في حوالي 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمري النجمي ، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في حوالي 29.5 يوم ويسمى الشهر القمري الاقتراني.

وبمراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية في السماء الليل حاليا وهي المشتري وزحل الى جانب عدة نجوم براقة .