الدفاع المدني يسيطر على حريق الصناعية جنوب جدة

جدة- الوئام- حجب العصيمي:

تمكن مدني جدة من السيطره على حريق اندلع مساء امس بمصنع للتغليف تصل مساحته ل ١٥٠٠٠متر. وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان حادث الحريق نتج عنه اصابة بسيطة لأحد العاملين وتم علاجه بموقع الحادث ولم تستدعي حالته نقله الى المستشفى.

واضاف : ان الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف يقع في مساحة تصل الى ١٥٠٠٠م٢ داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوب محافظة جدة.

واشار إلى ان فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ورود بلاغ في اللحظات الاولى من اندلاع الحريق ساعد بتواجد الفرق والمباشرة في عمليات المكافحه بعد ان تم اقتحام المناطق الأكثر خطوره من حيث إمكانية انتشار الحريق.

وأكد أن الحريق نشب في مكينة طباعة اقتصر على ثلاث وحدات من اصل تسع وحدات كما صاحب اندلاع الحريق كثافة دخان تم التعامل معها من قبل الفرق مستخدمة المعدات اللازمه في تهوية الموقع واخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخنة.

ومع إنتهاء أعمال الإنقاذ والاطفاء واصل فريق التحقيق أعماله للكشف عن الأسباب التي أدت إلى إندلاع الحريق.