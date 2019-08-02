قوات الحزام الأمني في أبين اليمنية تستعيد معسكرًا من القاعدة

صنعاء – وكالات – الوئام

تمكنت قوات الحزام الأمني، اليوم الجمعة، من إحكام سيطرتها على معسكر يتبع قواتها بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد أن شنت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة هجوماً مسلحاً عليه.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عناصر من تنظيم القاعدة شنت في وقت مبكّر اليوم هجوماً مسلحاً على معسكر القيادة العامة التابع لقوات الحزام الأمني (قوات يمنية تدعمها الإمارات)، في مديرية المحفد، وتمكنت من السيطرة عليه.

وأضاف شهود العيان أن قوات الحزام الأمني بمساندة قوات النخبة الشبوانية، التي تدعمها الإمارات ومقاتلات التحالف العربي، استعادت السيطرة على المعسكر، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين.

وأكد شهود العيان، أن قوات الحزام الأمني نشرت عناصرها في أرجاء المديرية، واستحدثت نقاط أمنية، مشيرين إلى أن عناصر القاعدة لاذوا بالفرار، بعد أن سيطروا على المعسكر قرابة أربع ساعات.