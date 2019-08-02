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وصفوا الانتخابات البرلمانية بأنها ليست حرة ولا نزيهة

كمبوديا تطالب مسؤولي السفارة الأمريكية بـ “الرحيل”

كمبوديا تطالب مسؤولي السفارة الأمريكية بـ “الرحيل”
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بنوم بنه – وكالات – الوئام

قال فاي سيفان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكمبودية، إن مسؤولي السفارة الأمريكية في بنوم بنه يمكنهم “حزم أمتعتهم والرحيل” من البلاد، بعد بيان أمريكي وصف انتخابات كمبوديا لعام 2018 بأنها “ليست حرة ولا نزيهة”.

وأضاف سيفان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أنه يريد تعزيز التعاون بين البلدين، لكنه سوف يتصدى لأي شخص يعتزم إلحاق الضرر بالعلاقات بينهما، مشيرًا إلى أن موظفي السفارة الأمريكية “ينشرون الأخبار المزيفة ويسيئون إلى الشعب الكمبودي والحكومة”.

وتابع قائلا: “إذا كانت كمبوديا لا تعجبكم، فاحزموا أمتعتكم وأرحلوا”.

وأدلى سيفان بتعليقات مشابهة، أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي موجز، حسبما أفادت صحيفة “خمير نيوز”.

ورفضت السفارة الأمريكية التعليق على هذه التصريحات.

وكررت السفارة، يوم الثلاثاء الماضي، انتقاداتها للانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يوليو (تموز) عام 2018 بعد مرور عام عليها، واصفة إياها بأنها “معيبة للغاية”، و”ليست حرة ولا عادلة”، وقالت إنها “لم تمثل إرادة الشعب الكمبودي”.

وفاز الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء هون سين بجميع مقاعد البرلمان الـ 125 التي كانت متاحة، في غياب حزب المعارضة الرئيسي.

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