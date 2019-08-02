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توفير 63 جهاز ترجمة آلية لـ120 لغة لخدمة مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات بموسم الحج

توفير 63 جهاز ترجمة آلية لـ120 لغة لخدمة مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات بموسم الحج
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مكة- الوئام- حجب العصيمي

وفرت “صحة مكة المكرمة”، 53 جهاز ترجمة لمشروع الترجمة الآلية عن طريق التسويق للبرنامج من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، بتوفير أجهزة الترجمة الآلية لـ 120 لغة، لتسهيل التواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمشاعر ومستشفيات مكة المكرمة.

وذكرت “صحة مكة المكرمة”، بأنه تكللت جهود القائمين على البرنامج بالنجاح حيث قدم وقف سعد وعبدالعزيز الموسى، 53 جهاز ترجمة آلية بقيمة بلغت 50 ألف ريال، كما قدم حسام سلتي مالك مطبخ السلتي للإعاشة 10 أجهزة ترجمة آلية.

وأبدى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، شكره وعرفانه للجهات المساهمة في التنمية الصحية بموسم حج 1440هـ وثمن لهم هذه المشاركة المجتمعية الفعالة.

ومن جانبه كرم مدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل بن حمزه مطير، مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية محاسن حسن شعيب، لجهودها في توفير هذه الشراكة المجتمعية التي تلبي حاجة المرضى الحجيج ومقدمي الخدمة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة وتميزها في تأدية مهامها الموكلة لها.

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