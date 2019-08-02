ملتقى تعريفي لمتطوعي الهلال الأحمر بموسم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التطوع ملتقى تعريفي لمتطوعيها وذلك بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أن إدارة التطوع عملت على هذا البرنامج وذلك من ضمن الخطط التي وضعتها من أجل التعريف بالمشاركات وأبرز الحالات التي يتم التعامل معها.

وذكر غالب بن مستور الحارثي مدير إدارة التطوع بالطائف، أن البرنامج أتى على فترتين للمتطوعين والمتطوعات، حيث تخلل البرنامج محاضرة تنشيطية والتعريف برموز الحالات الاسعافية التي تستخدمها الهيئة، كما تم التعرف على كيفية استعمال الأجهزة اللاسلكية حيث استفاد من البرنامج أكثر من 100 متطوع ومتطوعه.

وفي نهاية البرنامج، قدمت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شكرها وتقديرها لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، نظير تعاونها الدائم في إنجاح برامج الهيئة كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في البرنامج التأهيلي.

من جانبه أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أن الهيئة كثفت استعداداتها ووضعت خطتها للمشاركة في موسم الطائف.

وذكر “الثبيتي”، أن الإدارات المشاركة بالموسم من الهيئة هي ادارة الاسعاف والقيادة الميدانية وإدارة التطوع والتموين الطبي، حيث عمدت الهيئة على أن تضع خطتها المتكاملة لتغطية جميع الفعاليات المتعلقة بموسم الطائف والمتوقع أن تشهد إقبالاً وذلك لتقديم الخدمة اللازمة لمحتاجيها.

وأضاف: “شاركت الهيئة في يومها الأول بعدد أربع مشرفين وعدد ست مسعفين و46 متطوعا ومتطوعة وثلاث سيارات إسعاف وعربتي قولڤ وذلك في ثلاث مواقع أساسية تمثلت في سوق عكاظ ومنتزه الردف وساحة البيد في الشفاء”.

ومنذ انطلاق الفعاليات في يومها الأول باشرت الهيئة مهامها وتمركزت في مواقعها المذكورة فيما تعاملت مع عدد من الحالات البسيطة بتقديم الخدمة اللازمة لهم.

وأوضح مدير ادارة التطوع غالب الحارثي، أن فريق التطوع بمحافظة الطائف سيشارك في المواقع المذكورة بتقديم خدماته الاسعافية اضافةً الى خدمة رعاية الاطفال التائهين في سوق عكاظ.