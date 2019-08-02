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يوم السبت

أردوغان يضع حجر أساس أول كنيسة في تاريخ تركيا الحديثة

أردوغان يضع حجر أساس أول كنيسة في تاريخ تركيا الحديثة
weam.co/603893
قسم الترجمة - الوئام:

من المقرر أن يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لأول كنيسة يتم بناؤها في تركيا الحديثة يوم السبت ، وفق ما صرح به مسؤولون لصحيفة “ميدل إيست آي”.

وستخدم الكنيسة المجتمع السرياني المسيحي في حي يسيلكوي بإسطنبول، والذي كان يحاول بناء مكان جديد للعبادة منذ 10 سنوات، لأن المبنى الحالي غير مناسب لاستيعاب أكثر من 15000 من المصلين الذين يعيشون في المدينة.

وقال ممثلو الجالية السريانية في تركيا إن “الأرض في حي يسيلكوي -جزء من مقبرة إيطالية- تم تخصيصها من قبل رئيس الوزراء آنذاك أردوغان قبل عقد من الزمن”.

وقال سيت سوزن، رئيس مؤسسة الكنيسة السريانية ومقرها باسطنبول، إنه قد يتم استخدام الكنيسة لتلبية احتياجات مجتمعات أخرى”.

واستطرد: “واجهنا مشاكل في أوقات الصلاة، وحققت حكومة أردوغان طلبنا في عام 2009 لبناء الكنيسة على الممتلكات العامة، لهذا السبب يشرفنا أن ندعوه لحضور حفل وضع حجر الأساس “.

وتم الإعلان عن المشروع في البداية عام 2015 ، لكن العقبات القانونية عرقلت عملية البناء. إذ أن المقبرة – رغم أنها ملكية عامة – قريبة من كنيسة كاثوليكية صغيرة.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في غضون عامين بعد حفل وضع حجر الأساس يوم السبت، بمساهمة مالية من المجتمع السرياني، المعروف أيضًا باسم الآشوريين.

وفي السنوات الأخيرة، أعادت الحكومة التركية الممتلكات المسيحية واليهودية المصادرة سابقًا، والتي بلغت قيمتها مجتمعة أكثر من ملياري دولار.

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