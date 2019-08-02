ألمانيا.. انتشار مكثف للشرطة قرب محطة قطارات في فرانكفورت

وكالات- الوئام

انتشرت الشرطة الألمانية بكثافة قرب محطة للقطارات في فرانكفورت وأخلت الركاب منها، على خلفية حادث في بنك، ومطاردة شخصين مشتبه بهما.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بسبب مهمة للشرطة.

وأوضحت الشرطة، أن هناك مهمة أمنية تقوم بها في محيط شارع دوسلدورف القريب من المحطة.

وأعلنت رئاسة الشرطة على “تويتر”: “إننا متواجدون بقوات متعددة في المنطقة”.

ودعت الشرطة، المواطنين إلى تجنب المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الأمر يتعلق على الأرجح بسطو على صندوق توفير، حيث فر الجاني إلى محطة القطار، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات.

يُذكر أن محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت شهدت قبل أيام قليلة جريمة دفع يُشتبه في ارتكابها مواطن إريتري، يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

وكان المشتبه به دفع الأم وابنها 8 أعوام، أمام قطار متحرك في محطة القطارات، وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار.

كما تمكنت امرأة أخرى 78 عاما، من النجاة من محاولة الدفع، وبحسب الشرطة، فإن المشتبه به خضع لعلاج نفسي خلال هذا العام.

وألقت السلطات الألمانية، القبض على الإريتري، وتحقق معه حاليا بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.