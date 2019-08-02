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الاتحاد الآسيوي يوافق على إقامة مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله

الاتحاد الآسيوي يوافق على إقامة مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله
weam.co/603916
وكالات- الوئام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة، على إقامة مباراة المنتخب الأول أمام نظيره السنغافوري، والمقرر إقامتها في العاشر من أكتوبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله في القصيم.

وذكر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “الاتحاد الاسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكانًا لإقامة مباراة المنتخب الوطني الأول ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم العاشر من أكتوبر”.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والتي تضم كلا من منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في المجموعات وأفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني إلى بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين، وكذلك إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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