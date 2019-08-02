أول حالة زواج بين عروسين بـ”المأذون الإلكتروني” في مصر

متابعات- الوئام

شهدت محافظة بورسعيد المصرية أول حالة “زواج إلكتروني”، أمس الخميس، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب النائب العام، ونيابة الأسرة بالمحافظة، وذلك عبر تطبيق الأحوال المدنية الشخصية الجديد “المأذون الإلكتروني”، الذي أطلقته وزارة الاتصالات المصرية.

وأدخل مأذون مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد المصرية الشيخ محمد أنور، بيانات الزوجين “محمد، منة” على تطبيق الأحوال الشخصية من جهاز لاب توب، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، ووقع العروسان على الوثيقة إلكترونيًا، ومن المقرر أن يستلمها الزوجان غدًا السبت، لكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أطلقت تطبيق للزواج الإلكتروني، سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره بحيث يدخل المأذون بيانات العروسين من خلال “اللاب توب” أو “التابلت” إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا، على أن يستخرج المأذون قسيمة الزواج للعروسين فور عقد الزواج، بحيث يستخدمها الزوجين في نفس الوقت، ويمكن توثيقها في اليوم التالي من الزواج.