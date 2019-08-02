التعليقات: 0

شاهد فعاليات “قريةالهجن” العالمية تجذب كبار السن

شاهد فعاليات “قريةالهجن” العالمية تجذب كبار السن
weam.co/603920
الوئام - الطائف -عبدالله العازمي :

تحولت قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف إلى بيئة ملائمة يستعيد فيها كبار السن ذكرياتهم من خلال الديكورات والحرف التراثية التي تتزين بها واجهات عدد من الأجنحة، وهو ما بدا واضحا على بعضهم في تفاعلهم وتعبيراتهم العفوية عن فعاليات المهرجان.

وتجلت الذكريات لدى كبار السن من خلال المعروضات التي تختزنها الفعاليات، ومنها مجسمات الجمال والحرف اليدوية ومستلزمات الأواني المنزلية القديمة وحياكة الملابس والنقوش والزخارف.

وحرص أغلبهم ممن اشتاقوا للماضي بكل تفاصيله وكل جمالياته وكل مفرداته وكل ما فيه على ألا تفوتهم فرصة الاستمتاع بهذا الحدث والتجول بين أجنحة في أول أيامه و التي تصطف لمسافات طويلة دون الإحساس بالتعب، يتوقون لماضيهم ويتمنون عودة شيء من عبقه وسحره.

 

 

 

روابط ذات صلة

لأول مرة.. سوق عكاظ يحتضن ساحة علماء العرب

لأول مرة.. سوق عكاظ يحتضن ساحة علماء العرب

بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف

بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف

22 شاعرا وشاعرة يترشحون للمراحل النهائية في جائزة “شاعر عكاظ” ضمن موسم الطائف

22 شاعرا وشاعرة يترشحون للمراحل النهائية في جائزة “شاعر عكاظ” ضمن موسم الطائف

بينها السيرك وعزف البيانو.. مهرجان ولي العهد للهجن يستقبل زواره في 20 فعالية

بينها السيرك وعزف البيانو.. مهرجان ولي العهد للهجن يستقبل زواره في 20 فعالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>