اتحاد الكرة يعتمد التعديلات الجديدة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

متابعات- الوئام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعديلات في بعض بنود لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وذلك قبل انطلاق الموسم المقبل من دوري المحترفين السعودي، والمقرر له يوم 22 من أغسطس الجاري.

وذكر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد التعديلات الجديدة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين”.

وقرر الاتحاد إعادة العمل بقائمة الاستثمار، حيث ذكر البيان: “إعادة قائمة الاستثمار لفترة مؤقتة تنتهي بنهاية فترة تسجيل اللاعبين الثانية للموسم الرياضي 2020-2019، وذلك بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب السارية عقودهم من الموسم السابق، بحد أقصى ثلاث لاعبين، على أن يقدم النادي إقرارًا بتحمله كافة الرواتب الشهرية وأي مبالغ مالية تتعلق بعقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو اسقاطه من كشوفات النادي”.

كما قرر الاتحاد في بيانه ألا يقل الراتب الشهري لأي لاعب في أندية الدرجة الممتازة عن 10.800 ريال سعودي، ولا يزيد على 150 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

وأضاف أن الأندية يجب عليها تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين بشرط ألا تزيد على مليون ونصف المليون ريال سعودي للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، كما لا يجوز إعادة تسجيل لاعب محترف كلاعب هاو إلا بعد مرور 30 يوماً من آخر مباراة خاضها كمحترف.

وشدد الاتحاد على عدم جواز تسجيل اللاعبين الجدد إلا في فترتي التسجيل السنوية، لكنه حدد استثناء خاصا للاعبين المحترفين الذين تنتهى عقودهم قبل نهاية فترة التسجيل، كما أكد أن أي لاعب لا يتلقى عرضا من ناديه الحالي قبل عشر أيام من نهاية التسجيل فإنه يحق له التوقيع لأي ناد آخر.

كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز انتقال لاعب هاو من ناد إلى آخر بدون موافقة ناديه.