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قرقاش: الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة

قرقاش: الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة
weam.co/603925

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن موقف السعودية والإمارات المشترك يتمثل في تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي.

وقال قرقاش عبر حسابه في “تويتر” اليوم، إن المحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي لن تنجح، مبيناً أن الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها.

وبين أن أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والاضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة.

وأشار إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة يأتي حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.

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