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بعد طرد اللاجئين السوريين.. النظام التركي يرحل الإيغور إلى الصين

بعد طرد اللاجئين السوريين.. النظام التركي يرحل الإيغور إلى الصين
weam.co/603929
الوئام - متابعات
لم تهدأ نار السوريين والمنظمات الدولية، بعد تنفيذ قرار السلطات التركية بترحيل لاجئين سوريين من تركيا، والحملة الشرسة على السوريين الموجودين في اسطنبول حاليا، حتى اتخذت السلطات التركية قرارات أخرى لبدء ترحيل الإيغور الأتراك إلى الصين.
أفادت تقارير تركية، الجمعة، بأن السلطات التركية بدأت في ترحيل الإيغور الأتراك من تركيا إلى الصين بطريقة غير مباشرة.
وعرض تقرير تركي حالتين من الايغور قررت السلطات طردهم من تركيا، الأولى الاولي أم وطفلتها، والثانية لصابر أمين، عن طريق ترحيلهم أولا إلى طاجكستان، ومن ثم إلى الصين.

 

قال خبراء أتراك، تعليقا على قضية الإيغور في تركيا، إن عملية ترحيلهم إلى طاجكستان تحايل على العالم خوفا من الفضيحة، حتي لا يقال إن تركيا ترحل الايغور للصين، لكن كل شيء أصبح واضحا بعد استغاثة الحالات.

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