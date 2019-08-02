تظاهرة حاشدة في بروكسل تنديدًا بجرائم النظام الإيراني

نظمت الجالية الأحوازية في أوروبا، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة ، وسط مدينة بروكسل، ندد خلالها المتظاهرون، بجرائم الاحتلال الإيراني بحق الشعب الأحوازي.

وكانت المظاهرة انطلقت من ساحة “jean rey plein” تمام الساعة الثانية ظهرًا، وجابت شوارع المدينة، قبل أن تجتمع في ساحة “schumanplein” أمام مبنى الاتحاد الأوروبي، وتسلّم رئاسة الاتحاد رسالة تطالب فيها بوقفة جادة من دول الاتحاد الأوروبي، أمام انتهاكات سلطات الاحتلال الإيرانية، لحقوق الأحوازيين، وممارسة أبشع أساليب التعذيب للمعتقلين الأحوازيين، وطالبت بالضغط على النظام الإيراني الإرهابي، للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

والمطالبة بإرسال مبعوثين متخصصين من قبل الأمم المتحدة للوقوف على حالات الانتهاك المتكررة التي يتعرض لها الأحوازيون تصل في بشاعتها إلى مستوى جرائم إبادة وتطهير عرقي وكذلك معاقبة المسببين ووضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تندد بجرائم الاحتلال ، وحملوا صور الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإيراني.