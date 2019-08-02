التعليقات: 0

تظاهرة حاشدة في بروكسل تنديدًا بجرائم النظام الإيراني

تظاهرة حاشدة في بروكسل تنديدًا بجرائم النظام الإيراني
weam.co/603933
نظمت الجالية الأحوازية في أوروبا، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة ، وسط مدينة بروكسل، ندد خلالها المتظاهرون، بجرائم الاحتلال الإيراني بحق الشعب الأحوازي.
وكانت المظاهرة انطلقت من ساحة “jean rey plein” تمام الساعة الثانية ظهرًا، وجابت شوارع المدينة، قبل أن تجتمع في ساحة “schumanplein” أمام مبنى الاتحاد الأوروبي، وتسلّم رئاسة الاتحاد رسالة تطالب فيها بوقفة جادة من دول الاتحاد الأوروبي، أمام انتهاكات سلطات الاحتلال الإيرانية، لحقوق الأحوازيين، وممارسة أبشع أساليب التعذيب للمعتقلين الأحوازيين، وطالبت بالضغط على النظام الإيراني الإرهابي، للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
والمطالبة بإرسال مبعوثين متخصصين من قبل الأمم المتحدة للوقوف على حالات الانتهاك المتكررة التي يتعرض لها الأحوازيون تصل في بشاعتها إلى مستوى جرائم إبادة وتطهير عرقي وكذلك معاقبة المسببين ووضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تندد بجرائم الاحتلال ، وحملوا صور الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإيراني.

روابط ذات صلة

ميليشيا الحوثي تتحالف مع القاعدة بدعم وتنسيق إيراني

ميليشيا الحوثي تتحالف مع القاعدة بدعم وتنسيق إيراني

الجيش الجزائري يعلن توقيف 38 إرهابيًا

الجيش الجزائري يعلن توقيف 38 إرهابيًا

شهر يوليو الأكثر دموية للمدنيين في سورية منذ بداية العام

شهر يوليو الأكثر دموية للمدنيين في سورية منذ بداية العام

ميليشيا الحوثي الإرهابية تصفي خصومها بسلاح الإعدام

ميليشيا الحوثي الإرهابية تصفي خصومها بسلاح الإعدام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>