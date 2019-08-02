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أكد أن لكيم رؤية رائعة وجميلة لبلاده

ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يخيب آمالي

ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يخيب آمالي
weam.co/603950

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “لن يخيب آمالي” رغم إقراره أن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ “قد” تشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف في سلسلة من التغريدات “قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا يريد أن يخيب آمالي عبر انتهاك الثقة. هناك الكثير مما يجب أن تحصل عليه كوريا الشمالية”.

وتابع أنّ “للزعيم كيم رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ووحدها الولايات المتحدة في ظل رئاستي بإمكانها جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة”.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية، وقد دان الأعضاء الأوروبيون لمجلس الأمن الاختبارات الأخيرة لصواريخ قصيرة المدى.غير أنّ ترامب وصفها بأنّها “عادية”.

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