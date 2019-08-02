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الاتحاد الآسيوي يعاقب موهادوف بالإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات

الاتحاد الآسيوي يعاقب موهادوف بالإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات
weam.co/603956
وكالات - الوئام

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب التركماني موهادوف سليمان، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربع سنوات، بسبب مخالفته تعليمات مكافحة المنشطات.

ونشر الاتحاد الآسيوي بياناً عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه اعتبار موهادوف مذنبا بمخالفة التعليمات، بعد الاختبار الذي أجراه خلال نهائيات بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

وسبق لماهادوف مهاجم نادي اتش تي تي يو التركماني، أن فاز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في
عام 2014.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بالحفاظ على كرة القدم خالية من المنشطات، والمحافظة على نزاهة اللعبة.

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