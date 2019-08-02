الأهلي السعودي يعلن انتقال دياز إلى ريفير بليت الأرجنتيني

الوئام - متابعات

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة بيع جزء من عقد لاعبه التشيلي باولو دياز لنادي ريفير بليت الأرجنتيني.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” أن النادي باع 70 في المئة من قيمة العقد للنادي الأرجنتيني مع

الإبقاء على نسبة 30 في المئة.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها بالفريق وتمنت له التوفيق مع فريقه الجديد.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، ويستهل مشواره في المسابقة بالموسم

الجديد بمواجهة العدالة.

وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي، يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.