التعليقات: 0

كانوا في محافظة صعدة

القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية

القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية
weam.co/603959

أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.
وكان الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.
ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .

 

روابط ذات صلة

147 منظمة يمنية تعلن أسبوع صمت احتجاجًا على سكوت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثي

147 منظمة يمنية تعلن أسبوع صمت احتجاجًا على سكوت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثي

ميليشيا الحوثي تتحالف مع القاعدة بدعم وتنسيق إيراني

ميليشيا الحوثي تتحالف مع القاعدة بدعم وتنسيق إيراني

مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن

مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>