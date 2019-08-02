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 بعد تأكيد عون على الحاجة إلى تضحيات اقتصادية

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسي
weam.co/603965
وكالات - الوئام

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من خطر إجراءات مالية “قاسية” من مؤسسات دولية ما لم يقدم اللبنانيون تضحيات لإنقاذ بلدهم من أزمته الاقتصادية.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الخميس.

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، قال الرئيس اللبناني “إذا لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية”.

وقالت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة إن رويترز أساءت تفسير الخطاب بالقول إنه بدا أنه يثير احتمال أن يضطر لبنان للذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة إذا فشلت جهود الحكومة للإصلاح.

ولم يكرر بيان الرئاسة اللبنانية تعليقات عون بشأن “المؤسسات الدولية المقرضة” وأشار فقط إلى ملاحظاته بشأن التضحيات.

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