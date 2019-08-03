التعليقات: 0

التناقضات القطرية… تمنع حجاجها من الفريضة… وتسمح لأنديتها

التناقضات القطرية… تمنع حجاجها من الفريضة… وتسمح لأنديتها
weam.co/603981
الرياض - الوئام

للمرة الثالثة يبدأ الإعلام القطري وأذناب الذباب الإلكتروني والمرتزقة الذين ينفثون سمومهم من الدوحة، في الترويج لقضية منع حجاج قطر من الحج.

وتأتي هذه الحالة في ظل المقاطعة الخليجية لقطر، وكانت في سنتها الأولى تكفلت السعودية بنقل حجاج قطر عبر طائراتها مجانا، إلا أن السلطات القطرية رفضت ذلك.

فيما أكدت السعودية أنها تقدم تسهيلات إضافية للجاج القطريين لتجاوز المنع الذي يعانونه من حكومة قطر، عبر تهيئة مخيمات لهم وتسهيلات، إلا أن السلطات القطرية تحاول مرارا وتكرارا منعهم بالإضافة إلى تهديدات تطال الراغبين في الحج والذين يأتون عبر الكويت وعمان والأردن وغيرها.

لكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأندية القطرية في البطولة الأسيوية لكرة القدم، فإنها ترحب ولا يكون لديها تعليقات في الحضور إلى السعودية، خشية من العقوبات من الاتحاد الأسوي، مع العلم بأن الأندية القطرية تحظى بحفاوة الاستقبال من السعودية وتسهيل حضورها من المضيفين، كما هي الحال مع ضيوف الرحمن من القطريين

روابط ذات صلة

انهيار بورصة قطر.. والخسائر 5 مليارات ريال

انهيار بورصة قطر.. والخسائر 5 مليارات ريال

قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

الجيش الليبي: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا

الجيش الليبي: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا

مدبر هجمات 11 سبتمبر.. دعمته قطر وعاش فيها قبل تهريبه إلى أفغانستان

مدبر هجمات 11 سبتمبر.. دعمته قطر وعاش فيها قبل تهريبه إلى أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>