النفط يصعد حوالي 3%.. وينهي الأسبوع على خسارة بعد “تهديد ترامب”

صعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة اليوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المئة في رجلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيول 1.71 دولار، أو 3.17 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت حوالي 8 في المئة في جلسة الخميس، وهى أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7 في المئة والخام الأمريكي حوالي 1.2 في المئة.