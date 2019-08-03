شاهد التفاصيل: 300 وظيفة للجنسين بمستشفى الملك سلمان

تبوك- الوئام:

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك) عن توفر 300 وظيفة صحية وفنية وحرفية شاغرة (للرجال والنساء) من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية:

الوظائف الصحية

– رئيس وحدة تمريضية لقسم تأهيل النساء

– رئيس وحدة تمريضية لقسم الإقامة الطويلة

– رئيس وحدة تمريضية لقسم الأطفال

– رئيس وحدة تمريضية لقسم وحدة الحروق

– رئيس وحدة تمريضية لوحدة تمريض القلب

– رئيس وحدة تمريضية لقسم وحدة العناية المركزة

– فني تروية قلب

– فني تعقيم

– مشرف تمريض

– رئيس وحدة تمريضية لقسم خدمة الرعاية المنزلية

– رئيس وحدة تمريضية لقسم العمليات

– ممرضة قانونية ثانية لقسم تأهيل الرجال

– ممرضة قانونية ثانية لقسم جراحة الرجال

– ممرضة قانونية ثانية لقسم مستوصف القاعدة الجوية

– ممرضة قانونية ثانية لقسم جراحة الرجال

– ممرضة قانونية ثانية لقسم العناية المركز للأطفال

– ممرضة قانونية ثانية لقسم تأهيل النساء

– ممرضة قانونية ثانية لوحدة تمريض القلب

– ممرضة قانونية ثانية لقسم العيادات التخصصية

– ممرضة قانونية ثانية لقسم العناية المركزة لحديثي الولادة

– ممرضة قانونية ثانية لقسم الأورام

– ممرضة قانونية ثانية لقسم الأطفال

– ممرضة قانونية ثانية لقسم الطوارئ

– ممرضة قانونية ثانية لقسم ما قبل وبعد الولادة

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم الباطنية نساء

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم جراحة الرجال

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم ما قبل وبعد الولادة

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم طب الأسرة

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم مستوصف القاعدة الجوية

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم العناية المركز للكبار

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم تأهيل النساء

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم الباطنية رجال

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم جراحة النساء

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم العيادات التخصصية

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم تأهيل الرجال

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم العيادات التخصصية والجراحة

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم العناية المركز لحديثي الولادة

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم الأطفال

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم غسيل الكلى

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم الطوارئ

– ممرضة قانونية ثالثة لقسم وحدة العناية المستمرة

– رئيس وحدة تمريضية لقسم طب الأسرة

– أخصائي أشعة صوتية

– رئيس وحدة تمريضية لقسم العناية المركز لحديثي الولادة

– رئيس وحدة تمريضية لقسم التنظير

– أخصائي تغذية علاجية

– أخصائي أشعة مقطعية

– أخصائي علاج وظيفي

– أخصائي مختبر أسنان

– مساعد جراحة أسنان

– أخصائي طب طوارئ

– رئيس وحدة تمريضية لقسم ما قبل وبعد الولادة

– فني تخطيط قلب

– أخصائي علاج طبيعي

– أخصائي أول علاج طبيعي

– أخصائي علاج تنفسي

– صيدلي إكلينيكي

– صيدلي أول

– صيدلي

– أخصائي تعقيم

– أخصائي أشعة أسنان

– فني تصوير القلب الصدى الصوتي

الوظائف الفنية والحرفية

– عامل نظافة

– مساعد فني كهربائي

– مساعد فني ميكانيكا سيارات

– فني إلكترونيات

– فني ألمنيوم

– فني اتصالات

– فني كهرباء لف مواطير

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية على المتقدم أو المتقدمة التأكد من مطابقة مؤهلاته حسب متطلبات الوظائف في رابط التفاصيل أدناه.

ويمنح المعين راتب المستوى والدرجة المستحقة من السلم الصحي أو السلم الإداري حسب مؤهلاته وخبراته العملية.

المتقدمون على الوظائف الصحية يشترط حصولهم على شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– المؤهلات الدراسية من خارج المملكة تتطلب إرفاق معادلتها من الجهات المختصة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results

ويستمر حتى 2019/8/13.