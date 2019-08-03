وظائف لخريجي الجامعات في البنك الأهلي

الرياض- الوئام:

أعلن البنك الأهلي التجاري عن فتح باب التقديم على برنامج الأهلي التقني (تدريب منتهي بالتوظيف) لعام 2019م لخريجي الجامعات من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج في التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات للرجال والنساء.

مسمى البرنامج: برنامج الأهلي التقني (Al-Ahli Technology Program).

طبيعة التدريب خلال البرنامج: التدريب والتطوير على المهارات في مجال تقنية المعلومات – تدريب فني – تدريب وظيفي والعمل جنباً إلى جنباً مع شركات تقنية المعلومات الدولية المرموقة.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ومن خريجي وخريجات الجامعات من حملة البكالوريوس أو الماجستير في (التخصصات التقنية).

أن يكون العُمر ما بين 22 إلى 26 عاماً وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة ومهارات كمية وتحليلية ممتازة.

معلومات هامة عن البرنامج: مدة التدريب (3 أشهر) وعند اتمام البرنامج بنجاح يلتحق المتدرب بوظيفة في المجال التقني بالبنك وسيتم استبعاد المتدربين ذوي الأداء الضعيف تلقائياً من البرنامج.

التدريب سيكون في مبنى الإدارة الرئيسي بمدينة (جدة) وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه.