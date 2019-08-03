قوى الحرية والتغيير في السودان: التوقيع على الإعلان الدستوري غدًا

الخرطوم - وكالات - الوئام

قالت مصادر من قوى الحرية والتغيير في السودان إن سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى، بعد استكمال صياغته النهائية غدا الأحد.

وأضافت أن الوثيقة الدستورية الجاري إعدادها تؤسس لنظام حكم برلماني.

وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات قد أعلن في وقت سابق اتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

وأوضح محمد الحسن ولد لبات في تصريح صحفي، عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بالخرطوم مساء أمس، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية وأنهما يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم.