تفاهم بين السعودية والإمارات لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ابوظبي - الوئام:

أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، اليوم السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستقبل محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة مبارك راشد المنصوري، ونائب المحافظ سيف هادف الشامسي، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي فيصل باعلوي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية العميد عتيبي بن خضر المالكي، والوفد المرافق له.

وعقد الجانبان اجتماعاً قبيل توقيع مذكرة التفاهم، تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسعودية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووقع علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.