الأربعة الكبار يحملون آمالاً سعودية متعثرة في البطولة القارية !

الرياض- الوئام -إبراهيم آل صالح :

تضع الجماهير الرياضية السعودية آمالها في بطولة دوري ابطال اسيا أملا في أن يحالف الحظ احد الاندية السعودية المشاركة بالبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية حيث تعد الاندية السعودية الاكثر تواجدا في دور الـ16 والذي سيشهد في نسخته الحالية تواجد الهلال و الاهلي و النصر و الاتحاد .

وسيواجه الاهلي شقيقه الهلال في حين سيلعب النصر امام ذوب هان الايراني و الاتحاد امام الوحدة الإماراتي و ستقام مباراة الهلال و الاهلي يوم الثلاثاء القادم 4 اغسطس و النصر يلتقي بالوحدة الإماراتي و الاتحاد بذوب اهن الايراني يوم الاثنين الـ3 من اغسطس.

و تتمنى الجماهير الرياضية السعودية أن تُحقق البطولة بعدما غابت 14 عاما عندما حقق اللقب نادي الاتحاد آخر الاندية السعودية في عام 2005م ، و قد وصلت الاندية السعودية نهائي ابطال آسيا بمسماه الجديد 6 مرات الاتحاد في ثلاثة مرات ” 2004 , 2005 , 2009 ” وحقق البطولة في نسختين متتاليتين عامي 2004 و 2005 و خسرها عام 2009.

بينما الهلال وصل النهائي في عام 2014 و 2017 و لكنه لم يستطيع تحقيق اللقب.

بينما الاهلي وصل النهائي عام 2012م و لكنه خسر المباراة النهائية.

و النصر في النسخة الجديدة لم يقدم المستوى المأمول لجماهيره حيث لم يصل إلى ادوار متقدمة و اصبح دور الـ16 أقصى دور يصل له النصر بعد ان وصل مرتين في عام 2011م و 2019م .

يذكر أن الاندية السعودية وصلت جميعها إلى دور الـ16 في ثلاثة مرات فقط عام “ 2009,2011,2019م .