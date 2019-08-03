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سجلتهم إحصائية أمس

المدينة المنورة تستقبل 821.792 حاجا

المدينة المنورة تستقبل 821.792 حاجا
weam.co/604064
المدينة المنورة - وكالات - الوئام

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 821.792 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 654.617 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 167.130 حاجاً.

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