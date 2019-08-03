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تعيين رئيس وزراء خلال 48 ساعة

تعرف على أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان

تعرف على أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان
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الخرطوم - وكالات - الوئام

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى الحرية والتغيير”، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.
ونورد في ما يلي أهم نقاط الاتفاق:
‏- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
– يباشر رئيس الوزراء الجديد مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها “قوى الحرية والتغيير”.
– سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية يوم غد الأحد.
– ‏قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
– ‏جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
– تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.
– تضمين اتفاق “قوى الحرية” و”الجبهة الثورية” في الإعلان الدستوري.
– ‏تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ”قوى الحرية والتغيير” 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

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