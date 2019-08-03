تعرف على أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان

الخرطوم - وكالات - الوئام

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى الحرية والتغيير”، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.

ونورد في ما يلي أهم نقاط الاتفاق:

‏- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة.

– يباشر رئيس الوزراء الجديد مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها “قوى الحرية والتغيير”.

– سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية يوم غد الأحد.

– ‏قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

– ‏جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

– تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.

– تضمين اتفاق “قوى الحرية” و”الجبهة الثورية” في الإعلان الدستوري.

– ‏تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ”قوى الحرية والتغيير” 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.