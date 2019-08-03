التعليقات: 0

الحركة لم تعلق ختى الآن

مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات مشتركة بأفغانستان

مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات مشتركة بأفغانستان
weam.co/604081
كابول - وككالات - الوئام

قُتل وأصيب 150 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح، غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
وأصدر مقر شرطة فرح بيانا قال فيه إن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، الليلة الماضية.
وأضاف البيان أن سلاح الجو قدم أيضا دعما جويا للقوات البرية، خلال العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان، خلال العملية.
وأضافت شرطة فرح أيضا أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحا ودمرت حوالي 14 مركبة.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة توثق رقما قياسيا للقتلى المدنيين في أفغانستان

الأمم المتحدة توثق رقما قياسيا للقتلى المدنيين في أفغانستان

الأمم المتحدة: قرابة 4 آلاف مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح

الأمم المتحدة: قرابة 4 آلاف مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح

اليوم.. ترامب سيضغط على باكستان لإنهاء الحرب في أفغانستان

اليوم.. ترامب سيضغط على باكستان لإنهاء الحرب في أفغانستان

وفد من طالبان يلتقي الموفد الأميركي للسلام في قطر

وفد من طالبان يلتقي الموفد الأميركي للسلام في قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>