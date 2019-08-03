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حفاظًا على سلامتها ولصحة الحجاج

“البيئة”: 8 ضوابط لدخول المواشي إلى المشاعر المقدسة

“البيئة”: 8 ضوابط لدخول المواشي إلى المشاعر المقدسة
weam.co/604082
مة المكرمة - الوئام

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة، في موسم الحج، وذلك بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.
وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تتمثل في: متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها في محافظات جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، والتوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، إضافة إلى سحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة، وأخيراً السماح بدخول المواشي اعتباراً من 13 ذو القعدة 1440هـ.
وأكدت “البيئة” جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، داعيةً جميع مربي الماشية، الراغبين في نقل مواشيهم لمكة المكرمة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية، ليتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، مشددةً على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.

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