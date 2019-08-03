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قفز داخل إحدى الشركات التجارية

ضبط ثلاثيني سعودي سرق 20 جهاز حاسب آلي بعنيزة

ضبط ثلاثيني سعودي سرق 20 جهاز حاسب آلي بعنيزة
weam.co/604084
عنيزة - خالد المرشود

ضبت شرطة منطقة القصيم مواطنا، في العقد الثالث، بتهمة السطو على إحدى الشركات التجارية بمنطقة عنيز.
وأكدت الشرطة أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط المواطن، بعد توفر الدلائل على تورطه في الجريمة.
وأوضحت أن المتهم قفز داخل إحدى الشركات التجارية، بمحافظة عنيز، وقام بتكسير البوابة الداخلية لها، وسرق 20 جهاز حاسبٍ آلي لوحي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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