“الصحة”: 921 عملية غسيل كلوي و297 قلب مفتوح لضيوف الرحمن

الرياض - وكالات - الوئام

قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني من ذو الحجة 190719 حاجًا وحاجة.

وأضافت أنه جرى إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية. فيما أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول 1297 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل 4 حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.