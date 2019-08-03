منع مدير مطار الجزائر الدولي من السفر بسبب تهم فساد

الدار البيضاء - وكالات - الوئام

منعت محكمة الدار البيضاء، في الجزائر، مدير مطار هواري بومدين الدولي من السفر، بسبب شبهات فساد تتعلق بإبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، بحسب تقارير صحفية.

وقالت صحيفة ”الخبر“ المحلية، اليوم السبت، إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء قرر منع المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، الطاهر علاش، من مغادرة التراب الوطني.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الإجراء ”مرتبط بتحريات وتحقيقات واسعة أنجزتها فرقة مركزية للشرطة القضائية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، وكذا تحقيقات أخرى للمحكمة ارتبطت بعدة شبهات في صفقات عمومية مرتبطة بمشروع مطار الجزائر الدولي الجديد الذي بلغت كلفته الإجمالية 100 مليار دينار، وملفات أخرى تحوم حولها شبهات ومخالفات في إبرام بعض الصفقات وبعض التجاوزات المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد“.

وبحسب المصدر: ”امتدت التحقيقات مع علاش لتشمل أطرافًا أخرى بينها وزيران سابقان ومسؤولون بارزون، توسطوا في منح الصفقات وتحويلات مالية مشبوهة، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.