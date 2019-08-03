تعاون سعودي إماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

الرياض - الوئام

وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع نظيرتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، “لتعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقع المذكرة عن الجانب السعودي العميد عتيبي المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية بالمملكة، ومن الجانب الإماراتي علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.

وتهدف المذكرة إلى توفير “إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب”.

وعقد الطرفان اجتماعا لمناقشة توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.