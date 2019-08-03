“هدد بدفنه في الصحراء”.. شقيق أمير قطر متورط في اختطاف مواطن أمريكي

واشنطن - الوئام

أفاد تقرير لموقع إينر سيتي الأمريكي بأن قضية جديدة مرفوعة في محكمة بفلوريدا تفيد بأن خالد بن حمد شقيق أمير قطر مدير بنك قطر الوطني اختطف مواطنا أمريكيا وهدده بالقتل.

وأوضح التقرير أنه بناء على توجيهات من شقيق أمير قطر، تم اعتقال المواطن الأمريكي وحبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، لكن تمكنت السفارة الأمريكية وشخص يدعى بيتارد يعمل لدى خالد نفسه من مساعدة الأمريكي وتهريبه خارج قطر.

ويذكر التقرير “عندما علم شقيق أمير قطر برحيله وأن بيتارد له يد في تأمين مغادرته، طالب بإعادته وتقديم معلومات عن الأماكن التي يتواجد بها وإلا “سيدفع الثمن”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تواصلت تهديدات وأوامر خالد لبيتارد حتى أنه هدده بالقتل بشكل مباشر وأنه “سيدفنه في الصحراء وسيقتل عائلته”.

ولاحقا احتجز خالد وأفراد عائلته وطاقمه الأمني بيتارد ضد رغبته، ووجهت إليه تهديدات بإيذائه جسديا، وسرقت أو دمرت متعلقاته الشخصية والأدوية التي يتناولها والمعدات والإلكترونيات الخاصة بعمله، فضلا عن فصله من العمل.

وفي فبراير الماضي كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن 3 موظفين سابقين رفعوا دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك حقوقهم وأنهم “ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية”.

ويقول الموظفون: “إنهم أجبروا على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعوى قانونية رفعها المدرب الشخصي جراهام بانكروفت والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفي والمدرس بنجامين بويد؛ بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية.

وتؤكد الدعوى أن الموظفين الثلاثة غالبا ما كانوا يعملون ساعات إضافية دون تعويض، وحُرموا من أيام العطلة أثناء سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة في رحلات فاخرة إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا.

ويطالب العاملون السابقون بدفع آلاف الدولارات من الأجور الضائعة، لكن أفراد آل ثاني ينكرون هذه الاتهامات، ويقولون: “إنهم محميون بالحصانة الدبلوماسية”، وفقا لمستندات القضية التي قدمت إلى المحكمة في نيويورك.