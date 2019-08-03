ابن سعيدان يتوج بطلاً لـ #رالي_عسير

الوئام-عسير-ابراهيم ال صالح

حسم البطل السعودي، ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

وقدم بن سعيدان أداء استثنائيا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم، التي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعاً المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثاني في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفيما ترتيب الفائزين في الترتيب العام وباقي الفئات

وحصل إبراهيم المهنا وملاحاه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كافة المراحل.

وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنياً التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال سموه: شهدنا سباقاً من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيمياً وفنياً بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي ويتابع كل صغيرة وكبيرة ووجه جميع القطاعات في تأمين كافة متطلبات النجاح للرالي.