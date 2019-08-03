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مثلة في قسم الإعلام

جامعة الطائف تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن

جامعة الطائف تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن
weam.co/604147
الطائف-الوئام -عبدالله العازمي

تشارك جامعة الطائف في مهرجان ولي العهد للهجن ممثلة في قسم الإعلام وعلوم الاتصال، من خلال مشاركة الطلبة في إعداد التقارير الميدانية والأخبار الصحفية مع ملاك الإبل والفعاليات المصاحبة للمهرجان المقامة بحديقة الملك فيصل بالطائف.

وأكد رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف الدكتور علي ضميان العنزي، أن هذه المناسبة عزيزة على الجميع كونها مناسبة وطنية تحمل اسم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله،وحسب مادأبت عليه جامعة الطائف بضرورة مشاركة الجميع بأي مناسبة وطنية تحقيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف العنزي لذلك المجال مفتوح لجميع طلاب القسم للمشاركة في المركز الإعلامي والتغطية الميدانية لجميع الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن ، وسوف يتم احتسابها ضمن درجات مادة الإعلام التطبيقي.
فيما خصصت إدارة المركز الإعلامي جوائز قيمة لأفضل تقرير أو خبر صحفي ولأفضل تغريده او صورة فوتوغرافية ولأفضل سناب شات في عمل التغطيات لفعاليات المهرجان.

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