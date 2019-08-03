شاهد .. سدو جلود الضبان يجذب زوار مهرجان ولي العهد للإبل في موسم الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

جذبت الحرف اليدوية زوار قرية الابل في مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف بعد أن أطل جناح الفعاليات المصاحبة للمهرجان بثوبه الجديد ومختلف لإبراز تاريخ وتراث وأصالة الهجن

ويزخر جناح الفعاليات المصاحبة بالعديد من الموروثات الشعبية، وأظهر الجناح الحرف الأكثر شيوعا منها صناعة وحياكة الجلود

ومن اصحاب الخرف اليدوية أم نوار الجعيد والآي اشتهرت بالحرف اليدوية القديمة منها سدو جميع الجلود ولكن ما ميزها هذا العام هو سدوها لجلود الضبان قالت الجعيد إنها تمتهن حرفة السدو لأكثر من ٦٠ عاما

وأضافت الجعيد أنها تعمل على تدريب بناتها،ومن ترغب في معرفة طريقة سدو الجلود بأنواعها لحفظ السمن والعسل واللبن