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قبل لقاء الأهلي

إصابة البريك تقلق “رازفان”

إصابة البريك تقلق “رازفان”
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الوئام-الرياض-سيف الرخيص

تعرض محمد البريك لاعب فريق الهلال،اليوم، لإصابة في الركبة، قبل ثلاثة أيام من موعد مواجهة الفريق الأزرق لمواطنه الأهلي وذلك في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا.

وزادت إصابة محمد البريك من قلق المدرب الروماني رازفان ، إذ تعد الإصابة الثانية للاعبيه بعد إصابة عبدالله عطيف من قبل يومين، مما يزيد من احتمال غياب عنصرين من عناصر الفريق الأساسية في مواجهة الأهلي الثلاثاءالمقبل.

و سيخضع البريك غداً إلى كشف دقيق لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها ومدة العلاج التي يحتاجها

من جانب آخر يستضيف الأهلي نظيره الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله ” الجوهرة ” في جدة في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

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