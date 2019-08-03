التعليقات: 0

ردا على أحد المواطنين

هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة
weam.co/604159
الوئام-متابعات

في حرصها على صحة وسلامة المواطنين كشفت وزارة الصحة ،اليوم ، في ردها على تغريدة أحد المواطنين حقيقة علاج فيتامين بي 17 في مرض السرطان حسب ما رأى في إحدى الإعلانات.

وفي تغريدته تساءل مواطن على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إن كان هذا المنتج يساعد في الشفاء من السرطان أم لا قائلا: السلام عليكم جاتني رسالة تفيد بان هذا الدواء فعال لمرضى السرطان عفانا الله واياكم من الامراض .. السؤال: هل احد من الاخوة والاخوات عنده مايفيد بشأن هذا العلاج.؟صورة مع التحية للجهة المختصة للافادة

و من جانبها ردت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بتويتر مفيدة بأنه
لا توجد دراسات علمية كافية تثبت فائدة دواء Amygdalin المعروف ب فيتامين b17 في علاج السرطان.

 

روابط ذات صلة

عالم أبحاث سرطانية يحذر: من ذهبوا لهذه المستشفيات عادوا متوفين

عالم أبحاث سرطانية يحذر: من ذهبوا لهذه المستشفيات عادوا متوفين

«الصحة» تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان

«الصحة» تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان

رسمياً: إجازة طرح أول دواء يعالج السرطان

رسمياً: إجازة طرح أول دواء يعالج السرطان

فائدة مذهلة: الشاي الأخضر يكون مفيدًا لعلاج السرطان

فائدة مذهلة: الشاي الأخضر يكون مفيدًا لعلاج السرطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>