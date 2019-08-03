محاضرات دعوية وإرشادية خلال موسم الحج تبين جهود المملكة في خدمة الحجيج

مكة -الوئام -عبدالله العازمي :-

كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة برامجه الدعوية والإرشادية خلال موسم الحج بإقامة عدد من المحاضرات التي تبين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين وتأمين ورعاية الحج والعمرة والحرمين الشريفين للقاصدين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري أن ذلك يأتي ضمن فعاليات الحملة الدعوية الإرشادية «الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ»، التي اطلقها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وتنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

وأوضح الخامري أن الحملة تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، والتَّأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدِّمه المملكة العربيَّة السعوديَّة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتيَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاج، والمواطنين، والمقيمين، ومختلف شعوب العالم.

كما بين الخامري أنه في هذا الاطار سيقوم عدد من المشائخ الفضلاء وهم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام فضيلة الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، مدير معهد الائمة والخطباء فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، بإلقاء عدد من المحاضرات في جامع الراجحي بحي النسيم اعتباراً من اليوم السبت 2/12 وحتى يوم الثلاثاء 5/12هـ، من بعد صلاة المغرب.