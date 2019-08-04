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الذي يلعب عليه أبها وضمك

شاهد .. « الجراد » يلتهم أرضية ملعب المحالة ! #ابها #ضمك

weam.co/604167
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً لملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها ” المحالة ” حيث تواجد الجراد داخل أرضية الملعب و أكل اأضية الملعب الطبيعية، و ظهر في المقطع المتداول أحد عمال النادي و هو يحاول إبعاد الجراد من أرضية الملعب و لكن الكمية الهائلة جعلت الموقف أكثر صعوبة
و يعد ملعب المحالة الملعب الرئيسي لناديي ضمك و أبها بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي و سيلعب الناديان على أرضية الملعب في الموسم القادم بالدوري السعودي للمحترفين و سيلعب نادي ضمك أولى المباريات في ملعب المحالة يوم الـ13 من شهر سبتمبر القادم أمام الاتحاد و سيلعب أبها يوم الـ14 من سبتمبر امام الوحدة
يذكر أن ملعب المحالة يخضع للتجهيزات و البناء و يتسع الملعب إلى 20000 مقعد .

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