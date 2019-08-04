التعليقات: 0

ماتقدمه المملكة تأكيد لاهتمامها بالمسلمين

علماء قيرغيزستان: السعودية بلد أمن وأمان وجهودها لا ينكرها إلا جاحد

علماء قيرغيزستان: السعودية بلد أمن وأمان وجهودها لا ينكرها إلا جاحد
weam.co/604216
المشاعر المقدسة- الوئام:

أكد رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان حبيب الله ابن نبي الدين ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للحج والعمرة والزيارة يعد مؤتمرا عالميا لاجتماع المسلمين على كلمة التوحيد.

وأعرب حبيب الله خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام ، والبالغ عددهم 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم، الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالغ للإسلام والمسلمين .

واشار رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان إلى أن السعودية بلد أمن وأمان، وجهودها لا ينكرها إلا جاحد، وما تقدمه للمسلمين من نصرة لقضاياهم وتقديم العون والمساعدة لهم في كافة أنحاء العالم ما هو إلَّا تأكيد لاهتمامها بالمسلمين.

كما رفع شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم بالمملكة.

روابط ذات صلة

بالصور: المجلس البلدي يستقبل حجاج الجزائر بالهدايا والزهور

بالصور: المجلس البلدي يستقبل حجاج الجزائر بالهدايا والزهور

الدفاع المدني يسيطر على حريق محطة الوقود المهجورة بالطائف

الدفاع المدني يسيطر على حريق محطة الوقود المهجورة بالطائف

شاهد .. عبروا 17 دولة على متن دراجاتهم .. فريق من الدراجين البريطانيين يصل المدينة لأداء مناسك الحج

شاهد .. عبروا 17 دولة على متن دراجاتهم .. فريق من الدراجين البريطانيين يصل المدينة لأداء مناسك الحج

وزارة الحج: محاولات الدوحة لتسييس المناسك لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات لحجاج قطر

وزارة الحج: محاولات الدوحة لتسييس المناسك لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات لحجاج قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>